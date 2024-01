Das "Hello"-Magazin dröselte Matthew Perrys Finanzen auf. Demnach soll er zum Zeitpunkt seines Todes 120 Millionen Dollar schwer gewesen sein.



Den größten Teil seines Vermögens soll Matthew Perry - wenig überraschend - "Friends" zu verdanken haben. Allein in der letzten Staffel soll jede Folge rund eine Millionen Dollar in seine Kasse gespült haben. In Summe macht das 18 Mio. Dollar.



Laut "Hello" habe Matthew Perry nach Serien-Ende einen äußerst lukrativen Deal abgeschlossen, der ihm bei jeder erneuten Ausstrahlung zusätzliches Geld einbrachte. Hinzu kamen Werbedeals, weitere Film- sowie TV-Rollen und seine 2022 erschienene Biografie.



Doch nicht die Schauspielerei allein machte ihn reich: So soll Matthew Perry über ein beeindruckendes Immobilienportfolio verfügt haben und verdiente sein Geld mit dem Kauf und Verkauf von Häusern.