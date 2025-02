Auch Jaggers Bandkollegen erinnern an Marianne Faithfull. "Ich bin so traurig und werde sie vermissen", heißt es auf dem Instagramprofil von Keith Richards . Bandkollege Ronnie Wood postet auf seinem Account : "Marianne wird schmerzlich vermisst werden". Die Rolling Stones posten zusätzlich ein altes Video , in dem Mick Jagger ihren berühmtesten Song singt.

Als sie 1979 ihr Comeback-Album "Broken English" aufnahm, war sie immer noch süchtig. Erst in den 1990er-Jahren machte sie eine Entziehungskur, um dann noch mal neu durchzustarten - als Sängerin, Schauspielerin und TV-Star.



Später arbeitete Marianne Faithfull auch mit Musikern wie Billy Corgan ("The Smashing Pumpkins") und PJ Harvey zusammen und spielte in mehreren Filmen mit, etwa in der Tragikomödie "Irina Palm". Im Alter von 67 Jahren posierte Faithfull für eine Werbekampagne der Luxusmarke Yves Saint Laurent.