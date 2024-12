Die Zeilen ihres Mannes Jochen Schölch und ihres Sohnes Valentin geben Einblick in eine Zeit des Hoffens und Bangens. "Nachdem sie im März ein geplatztes Aneurysma im Kopf wie durch ein Wunder überlebt hat, musste sie sich im September einer zweiten OP unterziehen", schreiben der Intendant des Münchner Metropoltheaters und sein Sohn.



"Zwei Tage später erlitt sie einen Hirnschlag. In der Folge lag sie zwölf Wochen im Koma, davon die letzten drei auf der Palliativstation." Anfang Januar soll sie nun in einer Urne beigesetzt werden.