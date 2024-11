Drei Wochen ist der tragische Tod von One-Direction-Star Liam Payne nun her. Am 16. Oktober war er aus dem dritten Stock von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt. Ermittler vor Ort sind nun der Überzeugung, dass es sich bei seinem Tod des 31-Jährigen nicht um Suizid handelt - wie ursprünglich angenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sei eine "bewusste Handlung" des Sängers auszuschließen. Payne sei auf Grund seines Drogenkonsums nicht bei vollem Bewusstsein gewesen. Bei seinem Sturz vom Balkon hätte er deswegen weder gewusst, was er tat, noch was die Folgen seines Handelns sein könnten.



Außerdem ergab die Untersuchung des Leichnams, dass er sich die Verletzungen an seinem Körper nicht durch Selbstverletzung zugefügt habe. Weiter heißt es, dass er während des Sturzes keine Abwehrbewegungen initiiert habe, was die Ermittler zu dem Schluss bringt, dass er nicht bei Bewusstsein gewesen sein kann.