An der Seite von Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson wurde Liam zum Superstar. Sie alle wagten 2010 den Schritt vor die Jury der britischen Sendung "The X-Factor" und eroberten schnell die Musikwelt.



70 Millionen verkaufte Platten und 177 Awards später entschloss sich "One Direction" 2016 dazu, eine Auszeit zu nehmen. Fans hofften immer wieder auf eine Reunion - bisher vergeblich.



Payne entschied sich anschließend für eine Solokarriere. Mit seiner Single "Strip That Down" landete er einen Volltreffer und bewies, dass er auch ohne die Band die Charts erobern kann. Sein 2019 veröffentlichtes Soloalbum sollte allerdings das einzige bleiben.