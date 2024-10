Nach dem plötzlichen Tod von "One Direction"-Star Liam Payne hat die Staatsanwaltschaft erste Ergebnisse seiner Obduktion veröffentlicht. Demnach starb Liam Payne an einem Polytrauma - also mehreren lebensbedrohliche Verletzungen verschiedener Körperregionen - sowie an inneren und äußeren Blutungen. Weitere Untersuchungen werden vorgenommen. Sie sollen Hinweise bestätigen, dass der Sänger vor dem Sturz Alkohol und Drogen konsumiert hat.



In einem Statement gegenüber der "Associated Press" heißt es von Seiten der Ermittler, dass Liam Payne "Vom Balkon seines Zimmers gesprungen ist". Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass er sich dabei in einem Zustand der halb- oder völligen Bewusstlosigkeit befunden habe.



Laut aktuellen Ermittlungen deute alles darauf hin, dass der Sänger allein in seinem Hotelzimmer gewesen sei, ehe er vom Balkon stürzte.