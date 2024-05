Erst Ende März feierte Karl-Heinz Schnellinger seinen 85. Geburtstag - jetzt ist der ehemalige Nationalspieler gestorben. Das bestätigte seine Familie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Demnach soll er nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Mailand gestorben sein.

Für die deutsche Nationalmannschaft spielte der Linksverteidiger vier Weltmeisterschaften. Sein einziges Tor sollte ihn am Ende berühmt machen. Sein Treffer im Halbfinale der WM 1970, dem sogenannten Jahrhundertspiel, gegen Italien. Schnellinger sorgte in der Nachspielzeit (91. Minute) für den Ausgleich und schoss Deutschland so mit einem Stand von 1:1 in die Verlängerung. Das Spiel verlor Deutschland schlussendlich doch und wurde Dritter in der Weltmeisterschaft. Bis heute gilt es als eines der besten Fußballspiele der Geschichte.