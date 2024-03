Einem breiten Publikum war Karin Gregorek aus der ARD-Serie "Um Himmels Willen" bekannt. Dort spielte sie seit 2022 an der Seite von Fritz Wepper die Klosterschwester "Felicitas Meier". Sie war außerdem in Serien wie "Tierärztin Dr. Engel", "Tatort" oder "Polizeiruf 110" zu sehen.

Zur Schauspielerei sei Karin Gregorek allerdings nur zufällig gekommen, wie sie in einem Interview in dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" berichtete: "Als eine Freundin zum Vorsprechen an die Schauspielschule nach Berlin fuhr, bin ich einfach mitgekommen. Ich wurde angenommen, meine Freundin nicht."