Die Sportwelt trauert: Trainer-Ikone Jutta Müller ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren in einem Pflegeheim gestorben. Die Chemnitzerin führte zahlreiche Sportler bis an die weltweite Eiskuntslaufspitze. Ihr bekanntester Schützling: Katarina Witt. Zusammen holte das Chemnitzer Duo zweimal Olympia- und viermal WM-Gold.