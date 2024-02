Trauer um Johanna von Koczian: Die Berliner Schauspielerin und Sängerin ist am Dienstag im Alter von 90 Jahren im Kreise ihrer Familie gestorben, wie ihre einstige Agentin bestätigt.

Von der Schauspielerin zur Sängerin

Ihre Karriere begann Johanna von Koczian in den 1950er-Jahren am Theater und bei Musicals, landete aber schnell vor der Kamera und wurde zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen des deutschen Nachkriegsfilms. Ihre erste große Filmrolle hatte Johanna von Koczian 1957 in der Komödie "Viktor und Viktoria". Der ganz große Durchbruch gelang ihr ein Jahr später in "Wir Wunderkinder" an der Seite von Hansjörg Felmy.

Nicht nur ihre Optik und ihr schauspielerisches Talent überzeugten, auch ihre Stimme: In den 1950er- und 1960er-Jahren synchronisierte sie unter anderem Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor.



Ihre Stimme wurde in den Jahren darauf ihr größtes Kapital: In den 70ern startete Johanna von Koczian ein zweites Mal durch - als Sängerin. Ihre komödiantischen Songs wie "Das bisschen Haushalt" wurden zu Kassenschlagern und sind bis heute Kult.

Musik verbindet: Johanna von Koczian war fast 40 Jahre lang mit dem 2004 verstorbenen Musikproduzenten Wolfgang Kabitzky verheiratet. Die beiden haben eine Tochter, die Schauspielerin Alexandra von Koczian.

TV-Liebling Johanna von Koczian

Ab den 80er-Jahren avancierte Johanna von Koczian zu einem unverzichtbaren Teil des deutschen Fernsehens. Einem breiten Publikum wurde sie durch Serien wie "Das Traumschiff", "Die Landärztin", "Praxis Bülowbogen" oder "Berliner Weiße mit Schuß" bekannt. Eine ihrer letzten Rollen hatte sie 2013 bei "In aller Freundschaft".



Johanna von Koczian blieb aber auch ihrer ersten Liebe - dem Theater - bis ins hohe Alter treu. Mit 77 Jahren landete sie 2010 am Berliner Kudamm-Theater mit der Komödie "Glorious!" noch einmal einen Mega-Erfolg.



Zuletzt lebte die Künstlerin in einem Pflegeheim in Berlin. Sie hatte sich bereits Jahre zuvor aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.