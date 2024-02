Trauer um Johanna von Koczian: Die Berliner Schauspielerin und Sängerin ist am Dienstag im Alter von 90 Jahren im Kreise ihrer Familie gestorben, wie ihre einstige Agentin bestätigt.

Ihre Karriere begann Johanna von Koczian in den 1950er-Jahren am Theater und bei Musicals, landete aber schnell vor der Kamera und wurde zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen des deutschen Nachkriegsfilms.



In den 70er-Jahren startete Johanna von Koczian ein zweites Mal durch - als Sängerin. Ihre komödiantischen Schlager wie "Das bisschen Haushalt" wurden zu Kassenschlagern und sind mittlerweile Kult.