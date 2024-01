Wie das Magazin "The Sun" von einer Quelle erfahren haben will, soll der Sänger "am Boden zerstört" sein. Für seine zwei Kinder versuche er sich zusammen zu reißen, bitte aber um Privatsphäre, um in Ruhe trauern zu können.



Kennengelernt hat sich das Paar, als Morrison gerade mal 17 Jahre alt war. Gill Catchpole ist damals als Mieterin in das Haus von Morrisons Mutter gezogen. In einem früheren Interview beschreibt er die Beziehung zu ihr als "Märchen".



Doch nicht nur James Morrison, auch zahlreiche Anwohner des Dorfes, in dem die Familie wohnt, trauern um Gill. Sie führte im britischen Gloucester ein Café. "The Sun" zitiert einen Nachbarn: "Das ganze Dorf ist völlig schockiert über das, was geschehen ist."