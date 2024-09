Jacques Breuer war eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen: "Tatort", "Derrick", "Ein Fall für Zwei" - gerade in Krimis war der gutaussehende Mime mit den blauen Augen oft zu sehen.



Am 5. September ist der in München geborene Schauspieler im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls friedlich gestorben, teilte seine Agentur mit.