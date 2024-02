Die Liebe machte sie berühmt: Ira von Fürstenberg wurde als 15-jährige Kindsbraut bekannt, machte sich einen Namen als Schauspielerin, Model, Society-Lady und soll in späteren Jahren das Herz von Fürst Rainier von Monaco erobert haben. Nun ist die Prinzessin im Alter von 83 Jahren in ihrer Geburtsstadt Rom gestorben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Ira von Fürstenberg hatte den internationalen Jet-Set fest im Griff. Die Liste ihrer Freunde und Bekanntschaften liest sich wie das Who-is-who der Glamour-Szene. Einer ihrer engsten Vertrauten? Fürst Rainier III. - oder ging da sogar mehr?



Den beiden wurde eine Liaison nachgesagt. 2019 erklärte die Prinzessin dem französischen Magazin "Point de Vue", wie es zwischen ihr und dem Grace-Kelly-Witwer anfing: "1985 war Fürst Rainier allein. Unsere tiefe Freundschaft brachte uns näher."



"Bunte"-Reporter Paul Sahner verriet 2005 in der ZDF-Sendung "Leute heute", dass Ira von Fürstenberg wirklich beinahe Fürstin geworden wäre: Damals habe Alfonso von Hohenlohe ihm höchstpersönlich erzählt, dass seine Ex-Frau einen Heiratsantrag von Rainier erhalten habe, sie aber unsicher sei, ob sie annehmen solle. Der Rat ihres Ex: "Etwas Besseres findest du nicht mehr."



Und tatsächlich plauderte Ira von Fürstenberg Jahre später selbst in der Sat.1-Sendung "Palastgeflüster" aus, dass sie die Nachfolge von Grace Kelly hätte antreten können - wenn sie denn gewollt hätte.



Was sie letztendlich daran hinderte? Das Fürstenhaus von Monaco hat die Liebes-Angelegenheit nie offiziell kommentiert. Und auch Ira von Fürstenberg nimmt dieses Geheimnis mit ins Grab...