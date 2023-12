Ingrid Steeger wurde 1947 in Berlin geboren. Ihre Schauspielkarriere startete sie Anfang der 70er-Jahre. Es begann mit kleineren Fotoshootings und Auftritten in diversen Soft-Sexfilmen.

Zuletzt war Ingrid Steeger 2006 in dem Peter-Thorwarth-Kinofilm "Goldene Zeiten" an der Seite von Wotan Wilke Möhring und "Das A-Team"-Star Dirk Benedict zu sehen. 2019 stand sie noch einmal bei den Bad Hersfelder Festspielen auf der Bühne.

Gesundheitlich ging es der Schauspielerin in den letzten Jahren immer schlechter. Bereits am Neujahrstag 2020 hatte sie bei einem Spaziergang einen Herzstillstand erlitten. Eine Reanimation durch ihren Begleiter und der Einsatz eines Defibrilators holten sie zurück ins Leben.

Seit Herbst 2022 lebte Ingrid Steeger in einem Pflegeheim in Bad Herzfeld. Diese Entscheidung hatte sie nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden getroffen.



Zuletzt musste sie aufgrund starker Bauchschmerzen in einer Klinik behandelt werden - Diagnose Darmverschluss. Freunde zeigten sich wegen ihres Zustandes schon länger besorgt. Sie hatte stark abgenommen, wog nur noch 35 Kilo.



"Sie ist ja bettlägerig! Man kann sie nur in den Rollstuhl setzen. Es ist ein Jammer. Die Pfleger und Pflegerinnen kümmern sich aber rührend um sie", erklärte ein Freund im Interview mit "Bild" bereits im Sommer. Doch mental ging es ihr zuletzt gut, sagte sie dem Blatt - "Ich hoffe das Beste".