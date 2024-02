Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt, und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen - ich war dabei. Er ist einfach rüber geschlafen.

64 Jahre auf den Brettern, die die Welt bedeuten: Der gebürtige Dresdner Horst Naumann begann seine Schauspielkarriere 1946, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als Theaterschauspieler. 1953, mit 28 Jahren, feierte er sein Debüt auf der Leinwand als Unteroffizier Heinz Kersten in dem Spielfilm "Das geheimnisvolle Wrack". Es folgten zahlreiche weitere Rollen in Filmen wie "Teufelskreis" oder "Am Tag, als der Regen kam". Doch nicht das Kino machte Horst Naumann unsterblich, sondern das Fernsehen.

Einem breiten Publikum wurde der gebürtige Dresdner durch seine Rolle als Krankenhausarzt Dr. Horst Römer in der legendären Schwarzwaldklinik bekannt. Auch für "Rivalen der Rennbahn" schlüpfte er in den Arztkittel.

1983 heuerte Horst Naumann dann auf dem ZDF-"Traumschiff" an - und schipperte sage und schreibe 27 Jahre über die Weltmeere. Als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder kümmerte er sich mehr als ein Vierteljahrhundert um Passagiere und Besatzung. Zuletzt war Horst Naumann von 2007 bis 2010 in "Kreuzfahrt ins Glück" und der "Rosamunde Pilcher"-Reihe zu sehen.

Horst Naumann war von 1954 bis zu ihrem Tod im Jahr 2003 mit Christa von Arvedi verheiratet. Am Verlust seiner geliebten Frau drohte der Schauspieler fast zu zerbrechen. "Nicht, dass ich sterben wollte, aber ich dachte: So, das war’s", berichtet der TV-Star 2010 der Zeitschrift "Frau im Spiegel".



Doch auf den TV-Arzt wartet ein spätes Glück - mit seiner 34 Jahre jüngeren Managerin Martina Linn. 2010 schipperten beide noch einmal in den Ehehafen. Die Gefühle seien langsam gewachsen, "aber dann explodiert".



Der Altersunterschied habe dabei nie eine Rolle gespielt, wie Linn Naumann 2015 im Interview mit der WAZ verriet: "Mein erster Mann war auch 16 Jahre älter als ich. Ich bin so gepolt. […] Außerdem kenne ich Horst schon seit meiner Kindheit: als Erzähler in 'Hanni und Nanni'."