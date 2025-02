Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist tot. Er starb am Samstag (01.02.) im Alter von 81 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie in Berlin, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Das hatte es bis dahin noch nie gegeben: Horst Köhler gab 2010 bei einer Pressekonferenz im Schloss Bellevue überraschend seinen Rücktritt bekannt. Köhler standen dabei Tränen in den Augen.



Zu seinem Rücktritt führte ein Radiointerview, in dem er so verstanden wurde, dass er Auslandseinsätze der Bundeswehr zum Beispiel auch zur Sicherung "freier Handelswege" befürworte. Kritiker warfen ihm vor, er habe so auch den Afghanistan-Einsatz gerechtfertigt, was Köhler dementierte. Er sah durch die Kritik sein Amt beschädigt und trat zurück.