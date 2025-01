Horst Janson wurde 1935 in Mainz geboren. Schon in der Schule schnupperte er Theaterluft, bekam später erste Engagements am Staatstheater in Wiesbaden.



1959 folgte dann die Rolle in der Verfilmung des Thomas-Mann-Klassikers "Die Buddenbrooks". Es ist sein Einstieg ins TV-Geschäft, in dem er so präsent war: "Der Bastian" (1973), "Die Zwillinge vom Immenhof" (1973), "Frühling auf Immenhof" (1974) "Unter weißen Segeln" - und natürlich als Horst in der Sesamstraße.