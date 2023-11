Er galt als Pionier der deutschen Talkshows, erreichte in den 1990er-Jahren ein Millionenpublikum. Nun ist der Moderator und TV-Journalist Hans Meiser im Alter von 77 Jahren gestorben. Das gab sein eigener Radiosender – Radio Wellenrausch – in einer Mitteilung bekannt:

Die TV-Legende, der Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben. Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles.

In den vergangenen Jahren war es um Hans Meiser ruhig geworden. Der TV-Journalist hatte sich an die Ostsee zurückgezogen, lebte zuletzt in Scharbeutz - der Liebe wegen. Wie er 2019 im Interview mit der Bild verriet, lernte er hier im Urlaub seine dritte Ehefrau Angelika kennen.



Zuletzt wollte Hans Meiser in Lübeck sein Radio-Comeback feiern: Zusammen mit zwei Geschäftspartnern gründete Hans Meiser 2022 den Sender "Radio Wellenrausch", der am 29. Oktober seinen Sendebetrieb aufnahm.