Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren in Dresden an Herzversagen gestorben, wie sein Management mitteilte. Noch am Sonntag war er bei einem Weihnachtskonzert im sächsischen Lößnitz aufgetreten und vor einer Woche überraschte er als Gast bei einem Konzert an der Friedrich-Schiller-Schule in Ronneburg. Emmerlich trat als Gast zahlreicher deutscher Unterhaltungssendungen auf. Sein Markenzeichen - seine Stimme.