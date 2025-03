Erfolgreiche Schauspiel-Karriere

Gene Hackman hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk. Er begann seine Schauspiel-Karriere in den 50er-Jahren, nachdem er zuvor als Schul-Abbrecher bei den US-Marines gedient und später als Journalist gearbeitet hatte.



Der Durchbruch als Schauspieler gelang ihm 1967 mit dem Film "Bonnie & Clyde". Die Rolle des Gangsters Buck Barrow brachte ihm auch seine erste Oscar-Nominierung ein.

Zwei Oscars als Höhepunkte

Als einer der bedeutendsten Schauspieler Hollywoods konnte er bei der Oscar-Verleihung auch zweimal gewinnen. Den ersten Goldjungen als bester Hauptdarsteller gab es für seine Rolle als Drogenfahnder "Popeye" Doyle im Film "French Connection", den zweiten als bester Nebendarsteller in Clint Eastwoods Western "Erbarmungslos".



Auch mit Kassenschlagern wie der John-Grisham-Verfilmung "Die Firma" an der Seite von Tom Cruise und "Crimson Tide" schaffte er es auf Hollywoods A-Liste. Insgesamt wirkte Hackman in rund 100 Produktionen mit. Sein letzter Film war 2004 "Willkommen in Mooseport".

Bildrechte: picture alliance/United Archives/kpa Publicity

Abschied von einem der ganz Großen

In all den Jahrzehnten, in denen er auf der Leinwand zu sehen war, mied Gene Hackman die Öffentlichkeit und gab nur selten Interviews. Seinen letzten großen Auftritt auf der großen Hollywood-Bühne hatte er 2003 bei der 60. Verleihung der Golden Globes, wo er für sein Lebenswerk geehrt wurde.



"Ich wollte nie etwas anderes sein als ein Schauspieler", sagte er sichtlich gerührt vor dem Star-Publikum. Schon als kleiner Junge habe er mit einer Tüte Popcorn im Kino gesessen und sich von seinen Lieblingsschauspielern in andere Welten entführen lassen.

Gene Hackman war besonders

Was das Besondere an dem Menschen und Schauspieler Gene Hackman war, schätzt Peter Beddies so ein: Es sei selten, so der Filmexperte im Interview mit BRISANT, dass ein Schauspieler seine Karriere auf ärztlichen Rat hin beende. Andere würden das nicht tun und ihre Karriere um jeden Preis fortsetzen.



Gene Hackman hingegen habe gesagt: "Ich möchte kein Schauspieler mehr sein" und habe dann noch 20 Jahre ein wunderbares Leben gehabt.

Bildrechte: picture alliance/United Archives | United Archives/Impress

Ruhestand in Santa Fe