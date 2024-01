Die letzten Jahre in Franz Beckenbauers Leben waren geprägt von beruflichen wie privaten Schicksalsschlägen. Von einer Tragödie erholte er sich nie wieder: dem Tod seines Sohnes Stephan (†46).

Bildrechte: IMAGO / Lackovic

Stephans Tod verkraftete er nie

2013 bekam Stephan Beckenbauer die Schockdiagnose Gehirntumor. Immer an seiner Seite: Vater Franz.



Franz Beckenbauers Ex-Lebensgefährtin Diana Sandmann berichtet in der ARD-Doku "Beckenbauer - Legende des Deutschen Fußballs", dass die Fußball-Legende alles in seiner Macht Stehende tat, um seinen Sohn zu retten:

Er war ohnmächtig, dem Sterben seines Sohnes gegenüber, obwohl er alles in der Welt getan hat, damit das nicht passiert. [...] Das hat ihn sehr verändert. Diana Sandmann "Beckenbauer - Legende des Deutschen Fußballs"

Franz Beckenbauer reiste mit Stephan zu den besten Spezialisten der Welt, doch auch die konnten nicht helfen. Der Tumor war nicht zu operieren. Hoffnung setzten sie in eine neue Immuntherapie - doch vergebens: Stephan Beckenbauer starb am 31. Juni 2015 auf dem Familienanwesen in München. Er hinterließ seine Frau Nicole und drei Söhne.

Bildrechte: imago/Fred Joch

Der Bild-Zeitung sagte der trauernde Vater damals: "Ich weiß nicht, ob man den Tod seines Kindes jemals verarbeiten kann. Wahrscheinlich nicht."



Tatsächlich zog sich Franz Beckenbauer daraufhin sehr in sich zurück, sprach im Freundeskreis kaum über den Lebenskampf seines Sohnes Stephan. "Er hat das sehr in sich hineingefressen", erinnert sich seine zweite Frau Sybille.

Bildrechte: IMAGO / Ulmer

Ganz der Vater: Stephan Beckenbauer - Ein Leben für den Fußball

Stephan war nach Thomas und Michael der drittälteste Sohn von Franz Beckenbauer.



Er versuchte als einziges Kind, in die Fußstapfen seines großen Vaters zu treten und strebte eine Fußballkarriere an. Für den 1. FC Saarbrücken absolvierte er zwölf Bundesligaspiele.



Weitaus erfolgreicher war er aber als Nachwuchstrainer bei Bayern. Einer seiner Schützlinge: Bastian Schweinsteiger.

Bildrechte: IMAGO / WEREK

Bewegend: Der FC Bayern spielte 2015 in Wolfsburg mit Trauerflor, in der Allianz-Arena in München ehrte man Stephan Beckenbauer mit einer Gedenkminute.