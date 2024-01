Er erfand Boney M. und Milli Vanilli und wurde mit ihren und anderen Hits zum Weltstar. Jetzt ist der deutsche Musikproduzent Frank Farian tot. Wie seine Familie am Dienstag (23.01.) mitteilte, starb er im Alter von 82 Jahren in seiner Wohnung in den USA. Mit seinen verschiedenen Projekten verkaufte der als Franz Reuther geborene Produzent weltweit mehr als 800 Millionen Tonträger.