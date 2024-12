"Star Trek" und "Falcon Crest": Jill Jacobson hatte das große Glück, in gleich zwei Kultserien mitzuspielen. Auch wenn es nur begrenzte Rollen waren, Jacobson hat dort ihr großes Talent gezeigt - und Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen. Nun ist die US-Schauspielerin nach langer Krankheit viel zu früh im Alter von 70 Jahren in einem Pflegeheim in Kalifornien gestorben. Sie hinterlässt drei Kinder aus ihrer Ehe mit dem Musiker Paul Dorman.

Für Star Trek-Fans unvergessen: Die Auftritte von Jacobson in "Star Trek: Das nächste Jahrhundert" (1989) und "Star Trek: Deep Space Nine" (1996). Damit war dann erstmal Schluss mit den ganz großen Rollen, aber nicht mit der Bühne, denn Jacobson war regelmäßig zu Gast in vielen Impro-Shows in Los Angeles, zum Beispiel dem legendären "The Comedy Store".