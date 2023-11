Als Kind und Teenager spielte Evan Ellingson in zahlreichen Serien und Filmen mit. Eine seiner bekanntesten Rollen hatte er an der Seite von Cameron Diaz im Drama "Beim Leben meiner Schwester". Nun ist Evan Ellingson mit nur 35 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine 15-jährige Tochter.

Der US-amerikanische Schauspieler sei am 5. November leblos in seinem Zuhause in der kalifornischen Stadt Fontana gefunden worden, wie unter anderem "Deadline" und das "People"-Magazin berichten. Woran der ehemalige Kinderstar starb, ist noch nicht bekannt, soll aber durch eine Autopsie geklärt werden. Evan Ellingsons Vater erklärte "TMZ", dass sein Sohn in der Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Allerdings habe er sich zuletzt auf dem Weg der Besserung befunden.

Evan Ellingson wurde 1988 in Kalifornien geboren. Mit nur zehn Jahren wurde er in einem Skatepark entdeckt und für erste Werbespots engagiert. Es folgten Serienrollen wie in der Comedy-Sendung "MADtv", in der Sitcom "Titus" oder der Serie "CSI Miami".



Seinen größten Erfolg feierte er 2009 neben Cameron Diaz und Alec Baldwin in "Beim Leben meiner Schwester". Im TV und auf der Leinwand wurde es danach allerdings ruhig um Evan Ellingson.