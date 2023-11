Elmar Wepper stand mehr als sechs Jahrzehnte vor der Kamera und auf den Brettern, die die Welt bedeuten.



Seine Schauspielkarriere begann er als Theaterschauspieler in München. Einem größeren Publikum wurde er durch seine Hauptrolle in der Krimiserie "Der Kommissar" (1969 bis 1976) bekannt. Hier trat er die Nachfolge seines Bruders Fritz Wepper an. Daraufhin avancierte Elmar Wepper zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens.



In Serien wie "Polizeiinspektion 1", "Unsere schönsten Jahre" und "Zwei Münchner in Hamburg" spielte er unter anderem neben Uschi Glas, Hannelore Elsner und Michaela May.



Auch im Kino war Elmar Wepper erfolgreich: 2008 war er in dem hochgelobten Film "Kirschblüten - Hanami" von Doris Dörrie zu sehen. Für seine Rolle erhielt er den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis.