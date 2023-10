Elmar Wepper begann seine Schauspielkarriere als Theaterschauspieler in München. Einem größeren Publikum wurde er durch seine Hauptrolle in der Krimiserie "Der Kommissar" (1969 bis 1976) bekannt. Hier trat er die Nachfolge seines Bruders Fritz Wepper an. Daraufhin avancierte Elmar Wepper zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens.



In Serien wie "Polizeiinspektion 1", "Unsere schönsten Jahre" und "Zwei Münchner in Hamburg" spielte er unter anderem neben Uschi Glas, Hannelore Elsner und Michaela May.



Letztere verabschiedete sich in einem emotionalen Instagram-Post von Elmar Wepper: "Mensch Elmar, warum gehst du jetzt schon??? Du feiner, tiefer, liebevoller, bescheidener, großartiger Mensch, Schauspieler und vor allem so feinfühliger Freund, ich bin ohne Worte."