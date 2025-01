Er erfand die Mystery-Serie "Twin Peaks" und inszenierte Spielfilme wie "Mulholland Drive" und "Wild at Heart". Nun ist der Regisseur und Schriftsteller David Lynch im Alter von 78 Jahren an einer Lungenkrankheit gestorben. Seine Familie schrieb auf Instagram: "Es gibt eine große Lücke in der Welt, jetzt, da er nicht mehr bei uns ist."