Bekannt wurde Christian Oliver unter anderem als Kriminalkommissar Jan Richter in der siebten und achten Staffel der Action-Serie "Alarm für Cobra 11".



Auch in Hollywood feierte der Schauspieler Erfolge, spielte an der Seite von George Clooney und Cate Blanchett in "The Good German" oder in "Operation Walküre" neben Tom Cruise. Zuletzt lebte Christian Oliver in seiner Wahlheimat Los Angeles.