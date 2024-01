Der Schauspieler urlaubte mit seinen Töchtern in der Karibik. Zwei Tage vor seinem Tod postete er auf Instagram noch einen Urlaubs-Schnappschuss und schrieb: "Grüße von irgendwo im Paradies! Auf die Gemeinschaft und die Liebe … 2024, wir kommen!" Wie die Behörden mitteilten, waren Christian Oliver und seine Kinder am Todestag auf dem Weg von Bequia zum Inselstaat St. Lucia. Kurz nach dem Start soll das Flugzeug vor Bequia senkrecht ins Wasser gestürzt sein. Taucher und die Küstenwache begaben sich nach dem Absturz zur Unglücksstelle, an der vier Leichen geborgen werden konnten. Wie die "Bild" schrieb, kontaktierte der Pilot kurz nach dem Start den Tower: Das Flugzeug habe Probleme, er wolle umkehren. Danach brach der Kontakt ab.

Bekannt wurde Christian Oliver unter anderem als Kriminalkommissar Jan Richter in der siebten und achten Staffel der Action-Serie "Alarm für Cobra 11".



Auch in Hollywood feierte der Schauspieler Erfolge, spielte an der Seite von George Clooney und Cate Blanchett in "The Good German" oder in "Operation Walküre" neben Tom Cruise. Zuletzt lebte Christian Oliver in seiner Wahlheimat Los Angeles.