46 Jahre alt ist er nur geworden. Mit anderen Worten: Christian Bärens ist viel zu früh gestorben - und offenbar auch unerwartet.



Ende April soll er in ein New Yorker Krankenhaus gekommen sein. Dort lag er offenbar auf einer kardiologischen Intensivstation und kämpfte um sein Leben. Ein Kampf, den er am 14. Mai verlor. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.