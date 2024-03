Chance Perdomo wurde in den Vereinigten Staaten geboren, wuchs aber in Southampton in England auf. Bekannt wurde er durch die Serie "The Chilling Adventures of Sabrina" und durch die Superheldenserie "Gen V".



2019 wurde der Schauspieler als "Bafta Breakthrough Brit" ausgezeichnet und für seine Rolle in der BBC-Serie "Killed By My Debt" für einen Bafta als bester Schauspieler nominiert.