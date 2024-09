Sie war DER Schlagerstar der bundesdeutschen Nachkriegs-Ära - dabei war sie eigentlich eine echt internationale Mischung: Caterina Germaine Maria Valente wurde 1931 in Paris geboren, besaß nicht nur die französische, sondern auch die italienische und die deutsche Staatsangehörigkeit und beherrschte sechs Sprachen fließend.



Der große Durchbruch gelang ihr bereits in den 1950er Jahren, als sie mit dem Lied "Malagueña" bekannt wurde. Doch es war ihr Hit "Ganz Paris träumt von der Liebe" (1954), der sie in Deutschland zu einer Ikone der Schlagerwelt machte.



Nun ist Caterina Valente im Alter von 93 Jahren friedlich in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben, so ihr Management unter Berufung auf ihre Söhne.

Ein Zirkuskind wirbelt durch die Herzen

Caterina Valente entstammte einer Künstlerfamilie und stand bereits als Fünfjährige auf der Bühne: Ihr Vater war Akkordeonist, ihre Mutter eine bekannte Zirkusartistin. Vielleicht hat Caterina Valente damals schon ihre spielerische Leichtigkeit entdeckt, mit der sie sang, tanzte und wirbelte?



Vor allem das westdeutsche Publikum liebte sie dafür aus vollem Herzen, denn Caterina Valente brachte in der schwierigen Nachkriegszeit unbeschwerte Lebensfreude und internationale Musik in die Wohnzimmer. Ihre Auftritte im deutschen Fernsehen, vor allem in den 1950er und 1960er Jahren, haben Generationen begeistert.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Wolfgang Weihs

Caterina Valente hat Maßstäbe gesetzt

"Sei es als Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin oder Gastgeberin in TV-Shows - immer sah es leicht aus, wie von selbst ergeben", würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Künstlerin zu ihrem 90. Geburtstag. Mit ihrer unbändigen Musikalität, mit künstlerischer Perfektion und mit großem Charme habe Valente Maßstäbe gesetzt.

"Ganz Paris träumt von der Liebe" und "Bongo Cha Cha Cha"

Caterina Valente hat in ihrer langen Karriere musikalische Evergreens geschaffen, die heute noch ins Ohr gehen: "Ganz Paris träumt von der Liebe", "Tschau, Tschau, Bambina" - und einen Song, der immer noch - oder wieder - Generationen begeistert:



"Bongo Cha Cha Cha". Das Stück sang Valente zusammen mit ihrem Bruder Silvio Francesco im Film "Du bist wunderbar" (1959).



60 Jahre später wurde das Lied im Soundtrack des Marvel-Films "Spider-Man: Far From Home" (2019) eingesetzt und ist seitdem aus den Social-Media-Trends nicht mehr wegzudenken.

Zwei Ehen - beide hielten nicht

Caterina Valente war zweimal verheiratet. Die erste Ehe (1952–1971) mit dem Jongleur Gerd Scholz (Künstlername Eric van Aro) brachte Caterina Valente nicht nur Sohn Eric van Aro sondern auch die deutsche Staatsbürgerschaft.



1972 heiratete Valente den britischen Komponisten, Arrangeur und Pianisten Roy Budd. MIt ihm bekam sie einen weiteren Sohn, Alessandro, der 1974 geboren wurde. Doch auch diese Ehe hielt nicht: Das Paar ließ sich 1979 scheiden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Huber | Eraki Entertainment

Sie konnte alles singen - Chansons, Jazz und Schlager

Die Entertainerin wurde auch wegen ihrer wandelbaren Stimme berühmt: Sie sang Chansons, Jazz und Schlager. Nach der Verleihung des "Bambi"-Ehrenpreises der Jury 2005 zog sie sich ins Privatleben zurück, blieb aber unter anderem auf Facebook aktiv, wo ihr verschmitzer Humor weiter zum Einsatz kam.

Ihre Söhne waren an ihrer Seite