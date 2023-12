Erst im vergangenen Jahr, am 5. November 2022, ist Aaron Carter mit 34 Jahren nach dem Konsum von Drogen in seiner Badewanne ertrunken. Nun ist auch seine Schwester mit 41 Jahren gestorben. Ein Schock für die Familie!



Mutter Jane Carter sagte dem US-Portal TMZ: "Angesichts des plötzlichen Todes meiner Tochter Bobbie Jean stehe ich unter Schock. Und ich werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten, dass es zum dritten Mal passiert. Wenn ich wieder klar denken kann, werde ich ein ausführliches Statement geben. Aber bis dahin möchte ich in Ruhe trauern."

Was zur Todesursache bekannt ist

Neben Aaron und Bobbie Jean hat die Mutter bereits 2012 auch Tochter Leslie an einer Überdosis verloren. Die Todesursache im Fall von Bobbie Jean ist bisher noch unklar. Fest stehe nur, dass sie am Samstagmorgen (23.12.) in Florida gestorben sei, heißt es bei TMZ.



Außerdem habe Bobbie Jean in der Vergangenheit immer wieder mit Drogen zu tun gehabt und wurde wegen Drogenbesitzes und Diebstahl 2023 sogar verhaftet.

Bobbie Jean Carter hinterlässt eine Tochter

Besonders hart dürfte der Tod von Bobbie Jean Carter ihre kleine Tochter Bella treffen. Die Achtjährige muss nun ohne ihre Mutter aufwachsen. Laut Jane Carter hat das Mädchen vor kurzem bereits seinen Vater verloren.



"So tief ein Elternteil den Verlust eines Kindes auch empfindet, das Leid eines kleinen Kindes über den Verlust eines Elternteils muss noch viel größer sein. Daher möchte ich alle Mitfühlenden bitten, ein Gebet für meine wertvolle achtjährige Enkelin Bella zu sprechen, die bereits ihren Vater verloren hat und nun auch ohne ihre Mutter dasteht", sagte sie TMZ.

