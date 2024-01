Zu Ehren von Franz Beckenbauer wird es am 19. Januar eine Gedenkfeier in der Münchner Allianz Arena geben. Der FC Bayern München lade Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans ein, sich in einem besonderen, emotionalen Rahmen von dem am Wochenende verstorbenen Fußballer zu verabschieden, teilte der Verein mit.