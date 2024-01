Die Lebzeiten sind nun vorbei, Franz Beckenbauer hat seine letzte Ruhe und auch seine letzte Ruhestätte gefunden. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, wurde die Lichtgestalt des deutschen Fußballs am Freitag (12.01.) in München auf dem Friedhof am Perlacher Forst beigesetzt. Die Beerdigung habe bei einer privaten Trauerfeier im kleinen Kreis stattgefunden.



Dem Bericht zufolge soll Beckenbauer im Familiengrab seiner Eltern Antonie und Franz beigesetzt worden sein. Sein Sohn Stephan, der 2015 im Alter von 46 Jahren gestorben ist, liegt schräg gegenüber.