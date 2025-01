Die genauen Todesumstände sind noch nicht öffentlich bekannt. Laut dem Promiportal TMZ , das sich auf Polizeiangaben beruft, soll es sich um Suizid handeln. Dem Bericht zufolge wurde der Ehemann der erfolgreichen Schauspielerin Aubrey Plaza am 3. Januar von einem Assistenten leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden.

Baena studierte Filmwissenschaften in New York und gab 2014 sein Regiedebüt mit der Horror-Komödie "Life After Beth". Weitere bekannte Werke sind: "Joshy", "The Little Hours", "Horse Girl" und "Spin Me Round". Baena war auch als Autor tätig und unter anderem 2004 an "I Heart Huckabees" mit Jason Schwartzmann, Jude Law und Naomi Watts beteiligt.



Seit 2020 war Jeff Baena mit Aubrey Plaza verheiratet. Die beiden waren seit 2011 ein Paar und arbeiteten auch beruflich oft zusammen. Plaza, bekannt aus Serien wie "Parks and Recreation" und "The White Lotus", hat sich bislang nicht öffentlich zum Tod ihres Mannes geäußert.