Emmy-Gewinner und Schauspieler André Braugher ist tot, das teilte seine Sprecherin mit. Demnach ist der Schauspieler nach kurzer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rollen in den Serien "Homicide: Life on the Street" und "Brooklyn Nine-Nine".

Zwei Emmys gewonnen, 11 Mal nominiert

Seinen Durchbruch feierte der in Chicago geborene Braugher mit dem Kriegsfilm "Glory" von 1989 an der Seite von Morgan Freeman und Denzel Washington. In den darauffolgenden Jahren folgten Rollen in Filmen wie "Tödliche Nähe" oder "Poseidon".



Neun Jahre nach "Glory" gewann André Braugher seinen ersten Emmy - als bester Hauptdarsteller für die düstere Polizei-Serie "Homicide", in der er einen Detektiv spielt. Ein weiterer folgte 2006 für seine Rolle in der Miniserie "Thief".



Insgesamt war der Schauspieler 11 Mal für einen Emmy nominiert - davon vier Mal für seine Rolle als Captain Holt in der Serie "Brooklyn Nine-Nine", mit der er auch in Deutschland große Bekanntheit erlangte.



Der Einstieg in die Comedy-Welt des Fernsehen war für Braugher ein Wechsel, weg von seinen üblichen, ernsten Rollen. Dass er sich am Ende in einer Comedy-Serie wie "Brooklyn Nine-Nine" wiederfindet, begründete Braugher damit, in seiner Karriere nochmal etwas ganz neues machen zu wollen - die Chance hätte er ergreifen müssen.

Zusammenarbeit mit bekannten Regisseuren und Produzenten

André Braugher spielte zuletzt in dem Drama "She Said" von der deutschen Regisseurin Maria Schrader mit. In dem Film über die Enthüllung des Skandals rund um Harvey Weinstein durch zwei Journalistinnen der "New York Times", die den #MeToo-Skandal ausgelöst hatten, spielte er die Rolle des Reporters Dean Baquet - der erste schwarze Chefredakteur der Zeitung.



Erst vergangenen Februar wurde Braugher für die Hauptrolle der Netflix-Serie "The Residence" von Shonda Rimes engagiert. Die Produktion begann, wurde auf Grund des Hollywood-Streiks allerdings vorübergehend eingestellt. Die Dreharbeiten sollten im kommenden Januar fortgesetzt werden. Obwohl die meisten Szenen seiner Rolle bereits abgedreht sind, ist vorerst unklar, wie die Produzenten der Serie nach seinem Tod nun weiter verfahren werden.

Karriere: Von der Medizin zum Schauspiel

André Braugher wurde 1962 in Chicago geboren. Nach seinem High School Abschluss folgten ein Bachelorabschluss an der Stanford University und ein Master an der Juilliard School - beides renommierte Universitäten in den USA.



Braughers ursprünglicher Plan war es, eine Karriere in der Medizin zu verfolgen. Die Schauspielerei fand der dann aber doch interessanter: "Niemand applaudiert dir in der Bibliothek." Den Plan in die Wirklichkeit umzusetzen, gestaltete sich allerdings schwieriger als ursprünglich gedacht.



In einem Interview mit "The Associated Press" sprach André Braugher 2019 einmal davon, wie schwer es anfänglich für ihn war, als schwarzer Mann in Hollywood eine Karriere zu starten, wo die Rollen für afroamerikanische Schauspieler "rar gesät sind. Punkt."

Familie stand an oberster Stelle

Sein Ziel sei es nie gewesen, großen Hauptrollen hinterherzulaufen, seine Familie hätte immer an erster Stelle gestanden, verriet Braugher einst der Zeitschrift "Variety": "Ich hatte eine spannende Karriere, aber ich glaube, sie hätte größer sein können. Ich denke, sie hätte mehr Disziplinen umfassen können: Regie führen, Produzieren und all diese Dinge. Aber das wäre auf Kosten meines eigenen Lebens gegangen."



1991 heiratete er seine Schauspielkollegin und Ehefrau in der Serie "Homicide", Ami Brabson. André Braugher hinterlässt nicht nur seine Ehefrau, mit der er mehr als 30 Jahre verheiratet war, sondern auch drei Kinder, seinen Bruder und seine Mutter.

