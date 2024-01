Adan Canto wurde am 5. Dezember 1981 im mexikanischen Ciudad Acuna geboren. Sein Schauspieldebüt gab er bereits im Alter von neun Jahren in "Bittersüße Schokolade". Doch nicht nur auf der Leinwand fühlte er sich in jungen Jahren wohl, sondern auch auf der Bühne. Seine Liebe für die Musik führte dazu, dass er mit 16 Jahren als professioneller Sänger auftrat, Mitglied einer Jazz-Band war und eigene Stücke schrieb und komponierte.

Der schauspielerische Durchbruch gelang ihm 2013 nach seinem Umzug in die USA mit einer Rolle in der Serie "The Following" an der Seite von Hollywood-Star Kevin Bacon. Zuletzt spielte Canto zwei Staffeln lang den Charakter Arman Morales in der Serie "The Cleaning Lady". In der dritten - und aktuellen - Staffel konnte er wegen seiner Krankheit bereits nicht mehr mitwirken.