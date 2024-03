Im Nachhinein habe der Verlust der gemeinsamen Tochter Gary Barlow und Dawn noch enger zusammengeschweißt. Doch es gab auch kritische Zeiten: "Ungefähr 95 Prozent der Paare trennen sich, wenn ihnen so etwas passiert", erzählt Gary Barlow. "Und auch bei uns gab es definitiv einen Punkt, an dem ich mich fragte, ob wir jemals wieder dahin zurückkehren würden, wo wir vorher waren. Aber ich denke, wir haben es geschafft." Dawn Andrews sei "wirklich etwas Besonderes, etwas ganz Besonderes."

Wenn die Trauer ihn übermannt, flüchtet sich der 53-jährige Gary Barlow am liebsten in die Musik. Jedes Mal, wenn er mit "Take That" auftritt, denkt er an Poppy. "Wie bei den meisten Dingen in meinem Leben rede ich nicht darüber. Ich schreibe Musik."