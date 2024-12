Die gute Nachricht: Frank Zander fühlt sich aktuell wieder fit genug, um selbst dabei zu sein. Letztes Jahr musste die Weihnachtsfeier ohne ihn steigen, weil bei ihm Hydrozephalus diagnostiziert worden war, ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit. Es folgten komplizierte Operationen und eine lange Zeit der Ungewissheit.



Nun der Blick nach vorne: "Also ich bin echt 'n bisschen aufgeregt, denn ich will ja alle Gäste persönlich begrüßen", sagt der 82-Jährige.



Die plötzliche Krankheit im vergangenen Jahr hat Zander offenbar ins Grübeln gebracht - auch darüber, wie lange er noch aktiv sein kann. Wie man sich an ihn erinnern soll, weiß er jedenfalls: "Ich würde mich freuen, wenn die Leute später mal sagen: Der Zander, der war in Ordnung!"