Anfang der 2000er-Jahre kam es zum ersten Kennenlernen der beiden - am Telefon. Esther Sedlaczek schrieb einen Brief an ihren Vater mit ihrer Telefonnummer. Irgendwann sollte das Telefon klingeln, es meldete sich ein Sven, aber die Teenagerin kannte keinen Sven, bis sie realisierte, wer am anderen Hörer war: "Ok krass, jetzt ist er am Telefon, das ist mein Papa. Das war ein total surrealer Moment", erzählt sie in "Meine Geschichte".



Dass Sven Martinek nicht früher und von sich aus auf sie zugegangen ist, könne sie gut verstehen. Wer nicht anwesend ist im Leben des Kindes, könne nicht den Anspruch auf Kontakt haben und sich einfach melden, so die Moderatorin. Der Schauspieler habe die Kontaktaufnahme deshalb seiner Tochter überlassen.