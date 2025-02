Ein traumhafter Blick auf die Berge, wohlig eingemummelt und mit einem Heißgetränk in der Hand - so lässt es sich Moderatorin Esther Sedlaczek am Wochenende gut gehen. Sie gönnt sich zwischen Job, Trubel um ihre Schwangerschaft und dem Alltag mit ihren Kindern eine wohlverdiente Auszeit.



Und lässt ihre Follower auf Instagram an der kleinen Pause teilhaben. Zu den Bildern schreibt sie: "Wochenende".



Durchatmen, entspannen, die Sonne genießen - vielleicht ist das das Rezept der Moderatorin, um sich auf Kind Nummer drei, das im Sommer kommt, vorzubereiten. Dann nämlich könnte es bei Familie Sedlaczek trubeliger werden.