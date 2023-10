Eurovision Song Contest Diese strengen Regeln gelten beim ESC

Lord of the Lost und Co. dürfen nicht länger als drei Minuten auftreten. (Archiv)

Lord of the Lost und Co. dürfen nicht länger als drei Minuten auftreten. (Archiv) Bildrechte: dpa

Insgesamt gab es in diesem Jahr 37 Starter, im Finale am Samstag (13.05.) treten aber nur 26 Länder an. In zwei Halbfinals am Dienstag und Donnerstag konnten sich jeweils zehn Länder qualifizieren. Gesetzt sind immer die großen Geldgeberländer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Auch der Vorjahressieger Ukraine ist gesetzt. Eigentlich hätte die Ukraine auch das Recht gehabt, Ausrichter zu sein - wegen des andauernden Kriegs findet das Finale aber im britischen Liverpool statt.