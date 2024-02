Bevor der Eurovision Song Contest (ESC) 2024 starten kann, muss Deutschland noch eine Frage klären: Wer fährt für uns nach Malmö? Anwärter gibt es einige, neun um genau zu sein. Sie alle treten am Freitag, 16. Februar, in der Show "Eurovision Song Contest - das Deutsche Finale 2024" gegeneinander an.



Wer die Kandidaten sind, steht schon fest - bis auf einen.

Wer wird im deutschen Finale dabei sein? Die Show läuft am Donnerstag ab 22:00 Uhr in der ARD Mediathek und im NDR.

Nicht nur bei den Auftritten beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) wird es wieder prunkvoll, schon jetzt kündigt sich reichlich Glanz an - und zwar aus Hollywood.



Eine der beiden Moderatorinnen der Shows ist dort nämlich keine Unbekannte. Schauspielerin Malin Akerman wird in Malmö gemeinsam mit der schwedischen Komikerin Petra Mede durch die beiden Halbfinals (7. und 9. Mai) und das Finale am 11. Mai führen.

Die 45-jährige Akerman, die in Stockholm geboren und in Kanada aufgewachsen ist, hat Nebenrollen in zahlreichen erfolgreichen Hollywood-Romantikkomödien gespielt - etwa in "Selbst ist die Braut" mit Sandra Bullock oder "27 Dresses" mit Katherine Heigl. Auch in der erfolgreichen HBO-Serie "Billions" hat sie sich über mehrere Staffeln einen Namen gemacht.



Für Akerman ist es die erste Moderation dieser Art. Die 53 Jahre alte Petra Mede hat den Wettbewerb bereits zweimal moderiert. 2013 allein und 2016 gemeinsam mit Hans Zelmerlöw, dem Sieger aus dem Jahr 2015.

Conchita Wurst (35) hat nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 viele Erfahrungen gemacht, die ihr bis heute helfen.



"Ich war nach dem Sieg sehr fokussiert auf Bestätigung durch Awards und Treffen mit dieser, dieser und dieser Person", sagt die Drag-Persönlichkeit. Je älter sie werde, desto besser wisse sie nun aber, was sie eigentlich von dem Business mitnehmen wolle - und was nicht.

Ich bin in vielerlei Hinsicht entspannter geworden und merke, dass ich einfach noch mehr alles, was ich mache, in erster Linie für mich mache. Ich bin entspannter denn je und und ja, lass mich treiben, genieße den Moment und ja, versuche, versuche alles so authentisch zu machen, wie es wie es nur geht. Conchita Wurst dpa

19.01.2024 | Jetzt ist klar, wer beim ESC-Vorentscheid dabei ist

Am 16. Februar startet der deutsche Vorentscheid für den ESC 2024. Es geht dabei um die Frage, wer Deutschland beim ESC in Malmö vertreten wird. Nun ist klar, wer im Vorentscheid dabei ist. Neben zwei bekannten Namen laufen die anderen eher unter dem Titel "Unbeschriebenes Blatt":

Max Mutzke

Marie Reim

Galant

Isaak

Leona

Bodine Monet

NinetyNine

Ryk