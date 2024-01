Max Mutzke und Marie Reim treten in große Fußstapfen

Max Mutzke sorgte mit "Can't wait until tonight" 2004 für einen ESC-Hit. Das Lied, mit dem er beim Vorentscheid für das ESC-Finale in Malmö antritt, heißt "Forever strong".

Die 23 Jahre alte Marie Reim ist die Tochter der Schlagerlegende Matthias Reim und der Schlagersängerin Michelle. Wie ihre Mutter will auch Marie Reim mit einem deutschen Schlager zum ESC-Finale. Ihr Lied heißt "Naiv".

Das ESC-Finale ist am 11. Mai im schwedischen Malmö.

Moderatorin Barbara Schöneberger ist die Rekordhalterin, schon zum achten Mal wird sie 2024 den ESC-Vorentscheid moderieren. "Das deutsche Finale 2024" wird am 16. Februar live aus Berlin übertragen - diesmal allerdings nicht zur Prime-Time um 20:15 Uhr, sondern erst ab 22 Uhr. Dann wird entschieden, wer Deutschland beim kommenden Eurovision Song Contest in Malmö vertreten wird.



Von 2014 bis 2017 moderierte Schöneberger bereits den ESC-Vorentscheid. 2019 dann zusammen mit Linda Zervakis und 2022 und 2023 wieder alleine. Die Pausen in den Jahren 2020 und 2021 hingen mit der Corona-Pandemie zusammen - in diesen Jahren fiel der Vorentscheid aus.

Für ihre Moderation von "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" wurde Schöneberger im vergangenen September beim Deutschen Fernsehpreis für die beste Einzelleistung im Unterhaltungsbereich ausgezeichnet.



Das Finale vom ESC soll am 11. Mai 2024 steigen.

11.12.2023 | Joost Klein startet beim ESC für die Niederlande

Fans des ESC zählen schon jetzt die Tage, bis das Event endlich wieder stattfindet. Und so nach und nach wird auch klar, welches Land welche Künstler an den Start schickt. Für die Niederlande wird es der Rapper Joost Klein sein. Klein, der meist nur mit seinem Vornamen Joost antritt, hatte mit der Dance-Version von "Friesenjung" zuletzt einen riesigen Erfolg. Der Song mit Ski Aggu und Otto Waalkes schaffte es in Deutschland und Österreich auf Platz 1 der Singlecharts.

