Tolle Stimmung beim ESC: Alle Künstler sind bereits in Malmö, auch der Sänger Isaak, der Deutschland mit dem Song "Always On The Run" vertritt. Das erste Halbfinale, bei dem sich auch Isaak vorstellen wird, geht am heutigen Dienstag über die Bühne.



Beim zweiten Halbfinale am Donnerstag (9. Mai) werden die letzten Plätze für das große Finale (11. Mai) des Eurovision Song Contest vergeben.



Die Stimmung in Malmö ist ausgelassen, doch der Krieg in Nahost wirft einen dunklen Schatten auf den schwedischen Austragungsort. Israel nimmt ebenfalls am ESC teil. Dagegen gibt es Proteste: In Malmö hat es zuletzt Israel-kritische Demonstrationen gegeben, weitere sind für den Tag des ESC-Finales am kommenden Samstag in der südschwedischen Stadt angekündigt.



Zudem hat es in Schweden in jüngster Zeit mehrfach öffentliche Koran-Verbrennungen gegeben - zuletzt am vergangenen Freitag in Malmö.



Der größte Gesangswettbewerb der Welt steht unter dem Motto "United By Music".