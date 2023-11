Gegen 52 andere Produktionen aus aller Welt mussten sich die Filme und Serien aus Deutschland am Abend des 20. November 2023 durchsetzen.



Bester Schauspieler

Als bester Schauspieler wurde der britische Künstler Martin Freeman für seine Rolle in "The Responder" ausgezeichnet.



Beste Schauspielerin

Als beste Schauspielerin wurde die mexikanische Darstellerin Karla Souza für ihre Rolle in "Dive" ausgezeichnet.



Comedy

Als beste Komödie hat sich der indische Film "Vir Das for Vir Das: Landing" durchgesetzt.



Documentary

Auch der britische Film "Mariupol: The People's Story" hat sich durchsetzen können und den International Emmy für die beste Dokumentation gewonnen hat.



Non-Scripted Entertainment

In der Kategorie "Non-Scripted Entertainment" konnte die brasilianische Produktion "A Ponte - The Bridge Brasil" überzeugen.



Short-Form Series

Die französische Kurz-Serie "A Very Ordinary World" kann auch einen International Emmy mit nach Hause nehmen.



Sports Documentary

Die australische Doku "Harley & Katya" über das Eiskunstläuferpaar hat in der Kategorie Sportdokumentation gewonnen.



Telenovela

In Sachen Telenovela konnte die türkische Serie "Family Secrets" überzeugen.



TV Movie/Mini-Series

Der mexikanische Film "Dive" konnte in der Kategorie Fernsehfilm überzeugen.



Kids: Animation

Der BBC-Animationsfilm "The Smeds and The Smoos", bei dem das ZDF als Koproduzent mitgewirkt hat, konnte den International Emmy für sich beanspruchen.



Kids: Factual

Die Produktion "Built To Survive" hat sich gegen die deutsche Konkurrenz "Triff...Anne Frank" durchsetzen können.



Kids: Live-Action

"Heartbreak High" konnte sich in der Kategorie Live-Action Kids durchsetzen.