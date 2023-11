Die Daumen sind gedrückt, die Chancen stehen nicht schlecht: Gleich vier deutsche Produktionen haben in diesem Jahr eine Chance auf den Ableger des begehrtesten Fernsehpreises der Welt: den International Emmy!

Das sind die deutschen Hoffnungsträger für die International Emmys

Das letzte Mal, dass der Award an einen deutschen Film ging, war im Jahr 2018. Damals gewann Schauspielerin Anna Schudt den Preis für ihre Rolle im Film "Ein Schnupfen hätte auch gereicht".



Seitdem war es lange Zeit ruhig, wenn es um die Emmy-Verleihung für Deutschland geht. Das in diesem Jahr gleich vier Beiträge aus Deutschland nominiert sind, ist also eine kleine Sensation - und weckt große Hoffnungen!

Beste Drama-Serie: "Die Kaiserin" (Netflix)

Die Netflix-Serie "Die Kaiserin" ist als beste Drama-Serie für einen International Emmy nominiert. In der deutschen Produktion geht es um die Liebe zwischen der rebellischen Elisabeth "Sissi" von Wittelsbach und um Kaiser Franz Joseph - gespielt von Devrim Lingnau und Philip Froissant.

Bildrechte: Netflix

Beste Dokumentation: "Nazijäger - Reise in die Finsternis" (ARD)

Auch zwei ARD-Produktionen haben es unter die Nominierten geschafft. Das Dokudrama "Nazijäger - Reise in die Finsternis" ist im Rennen um eine Auszeichnung als beste Dokumentation.



In der Doku geht es um echte Verhörprotokolle britischer Offiziere, die deutsche Nazi-Verbrecher ins Visier nahmen und deren Schreckenstaten ans Licht brachten. Das Dokudrama wurde von Spiegel TV für die ARD produziert.

Arts Programming: "Klassik unterm Hakenkreuz" (ARD Deutsche Welle)

Auch der Film von Christian Berger "Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz", der von der Deutschen Welle produziert wurde, ist unter den Nominierten und hat Chancen auf einen Award in der Kategorie "Arts Programming".



In dem Film wird die Frage thematisiert, warum Klassik für Hitler, Goebbels und andere Nationalsozialisten damals so wichtig war.

Bildrechte: Deutsche Welle

Kids-Factual: "Triff...Anne Frank" (KiKa)

Die KiKa-Sendung "Triff... Anne Frank" mit Reporterin Clarissa Schiller geht in der Kategorie "Kids: Factual" für einen International Emmy ins Rennen.



In dem Format trifft die Reporterin in einer Zeitreise auf Berühmtheiten aus der Geschichte - wie die berühmte Schriftstellerin Anne Frank, die von den Nazionalsozialisten ermordet wurde.

56 Produktionen im Rennen für International Emmy

Gegen 52 andere Produktionen aus aller Welt müssen sich die Filme und Serien aus Deutschland am Abend des 20. November 2023 durchsetzen. Zu ihren Kokurrenten gehören unter anderem die britische Serie "The Devil's Hour" - mit Schauspieler Peter Capaldi und Schauspielerin Jessica Raine und die Drama-Serie aus Südkorea "Extraordinary Attorney Woo".



Außerdem sind auch die britische Dokumentation "Mariupol: The People's Story" und der mexikanische Film über die Band "Los Tigres Del Norte: Historias Que Contar" für einen International Emmy nominiert. Ob und wie viele deutsche Nominierte einen der legendären goldenen und geflügelten Damen bekommen, bleibt also abzuwarten.