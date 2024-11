Elton John isst für sein Leben gern, doch im Moment kann der Popstar seine Leidenschaft nicht richtig ausleben - aus gesundheitlichen Gründen. "Ich mag alle möglichen Dinge, die nicht gut für mich sind", sagt der britische Popstar im Podcast " Ruthie's Table 4 ". Dazu gehörten zum Beispiel frittiertes Hühnchen und Donuts. Was dem 77-Jährigen aber wirklich fehlt: "Schokolade und Eiscreme". Und das sei ein Problem, denn er liebe Eiscreme, so Elton John.

Und was macht man, wenn man nicht essen kann, was man will? Man geht seinem Hobby nach. Im Fall von Elton John und seinem Mann David Furnish heißt das, Porzellan, Tischdecken und Serviettenringe zu sammeln. Vor allem Tischdecken hätten es ihnen angetan, sagt der Musiker im Podcast. Einmal hätten sie in Venedig so viel Geld dafür ausgegeben, dass er es nicht glauben konnte.